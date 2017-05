Kuyt stelt Feyenoord-fans gerust: "Daarna pas nadenken"

Dirk Kuyt lijkt komend weekend een heel grote droom uit te zien komen. De spits kwam terug naar Rotterdam om er met de landstitel vandoor te gaan en komend weekend kan het dan eindelijk gebeuren. Wat de aanvaller daarna gaat doen, is nog niet echt bekend.



"Die vraag, of ik zou stoppen, stelden ze ook toen Feyenoord vorig seizoen voor het eerst na acht jaar de KNVB-beker won. Ik besloot per jaar te bekijken hoe ik me voelde. Nu is de situatie niet anders. Als we de titel veroveren, ga ik daarna pas nadenken over mijn toekomst", zo vertelde de routinier aan De Telegraaf.



Het is dan ook zeker niet zo dat het binnenhalen van het kampioenschap direct het einde van de carrière van Kuyt betekent. De spits verwacht wel het één en ander van het kampioenschap. "De stad gaat ontploffen, denk ik. Ik moet in deze fase de spelersgroep nog even voor randzaken afschermen", aldus de spits.