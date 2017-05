Het ziet er momenteel niet goed uit voor Sparta Rotterdam. De club staat op de zestiende plek en heeft nog wat puntjes nodig om buiten de play-offs om degradatievoetbal te komen. Jerson Cabral weet niet zo goed hoe het mis heeft kunnen gaan voor de Rotterdammers en wat het precieze probleem is.



"Dat is niet echt aan te wijzen, maar er sluipt bij tegenslag nu iets in de groep waardoor de bravoure eraf gaat. Ik heb het ook een keer bij FC Twente en Feyenoord meegemaakt en je hoort dan bijvoorbeeld óók het geroezemoes in het stadion", vertelde Cabral aan De Telegraaf.



Een oplossing denkt de ervaren speler wel te hebben. "Angst is een slechte raadgever. Je kan beter schijt hebben! Als het dan fout gaat, is het vervelend, maar als het lukt ben je sneller over dat vervelende punt heen", aldus de woorden van Cabral.