'Ajax slaat gigantische slag en behoudt steunpilaar langer'

Ajax heeft een gigantische slag geslagen nu de club een stap dichterbij een langer verblijf van André Onana is. De doelman groeide dit seizoen uit tot een zeer belangrijke speler van de Amsterdammers en Ajax wilde hem dan ook graag behouden. Dat verliep echter niet volledig zonder problemen.



Nu is er echter goed nieuws, zo meldt zaakwaarnemer Albert Botines aan De Telegraaf. "De onderhandelingen gaan de goede kant op", klinken zijn woorden. Het ziet er dan ook naar uit dat de contractverlenging tot 2020 of 2021 niet heel lang meer op zich laat wachten.



In een eerder stadium kwamen Ajax en Onana er overigens nog niet uit, maar één dag na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax en Olympique Lyon (4-1) werd door de clubleiding van Ajax een bezoek gebracht aan Barcelona met positieve uitkomst. Wordt ongetwijfeld vervolgd.