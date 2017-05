AA Gent-manager Michel Louwagie gaat het gevecht aan met RSC Anderlecht en Club Brugge. Hij komt met een opvallend plan van de Buffalo's naar buiten en noemt ook Ajax en PSV in zijn betoog.



AA Gent zet vol in op de jeugd. "Als we elk jaar drie of vier jonge spelers van

17, 18 jaar kunnen toevoegen aan onze A-kern, zou dat ideaal zijn. Die spelers vormen ook een extra trekpleister voor de fans. Want waarom waren Raman en Van Der Bruggen hier zo populair? Omdat het jeugdproducten van Gent zijn. Kijk naar Gunther Schepens, hij is nog altijd graag gezien. Fans kunnen zich gemakkelijk met zulke spelers identificeren - ze spreken hetzelfde dialect, kennen wel iemand uit hun familie, weten waar ze uithangen... (mijmert) Ik herinner me nog goed dat ik telefoon kreeg met de vraag of ik iets kon doen voor Kevin De Bruyne... 'Nee', zei ik", aldus de manager in Het Laatste Nieuws.



"Het niveau van de A-ploeg moest toen aangehouden worden en we moesten onze schulden aflossen. Kevin ging weg (naar Genk, red.). Maar was het niet fantastisch geweest als hij hier was gebleven tot zijn negentiende, om dan naar Chelsea te vertrekken? We zullen in de toekomst nog wel eens een goede jeugdspeler verliezen, hé, maar dan zal het aan Ajax, PSV of Manchester United zijn. Want er is een nieuwe realiteit: AA Gent vecht mee."