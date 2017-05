Albert Gudmundsson tekende op bezoek bij Achilles '29 (1-5) voor zijn zeventiende en achttiende Jupiler League-doelpunt van het seizoen. De IJslander kan dan ook terugkijken op een mooi jaar.



"Het was een mooie periode, de afgelopen maanden", aldus de topscorer van Jong PSV in het Eindhovens Dagblad. "Natuurlijk had ik gehoopt op speeltijd bij PSV 1, dat wil elke speler, maar het is dan toch zaak om focus op de wedstrijden bij Jong PSV te houden. Dat is gelukt en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en dat ik topscorer ben geworden."



Gudmundsson maakte veertien doelpunten in de laatste dertien duels. Trainer Pascal Jansen zegt 'ontzettend trots' te zijn. "Albert heeft het de laatste maanden uitstekend gedaan en verdient net als de rest van het team een compliment."