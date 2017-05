Chelsea lachende derde na misstap Spurs in derby

Tottenham Hotspur had vrijdagavond druk willen uitoefenen op koploper Chelsea, maar dat is niet gelukt. Sterker nog: door de 1-0 nederlaag bij West Ham United lijkt de titelrace welhaast beslist.



De stadsderby in het London Stadium leverde voor rust geen doelpunt op, maar wel een aantal mogelijkheden aan weerszijden. Zo stuitte Tottenham-aanvaller Harry Kane op de sterk keepende Adrian. Na rust wist ook oud-Ajacied Christian Eriksen de doelman van West Ham niet te verschalken.



Kort na de kans voor Eriksen wist West Ham de score te openen. Een prima aanval van de thuisclub werd snoeihard afgerond door Manuel Lanzini: 1-0. De 'Spurs' probeerden het daarna nog wel, maar ook de invalbeurt van Oranje-international Vincent Janssen bleek tevergeefs.



Tottenham kan dit seizoen op maximaal 85 punten komen. Chelsea bezit er nu 81 met nog vier duels tegoed.



Scoreverloop:

1-0 (65') Manuel Lanzini