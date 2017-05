Seizoen ADO kan nóg mooier: "Echt een bonusprijs"

Op een imponerende wijze heeft ADO Den Haag zichzelf veilig weten te spelen in de Eredivisie. Het seizoen kan nóg mooier worden door de play-offs om Europees voetbal te halen.



Die kans is overigens niet zo groot, want de nummer negen Heracles Almelo staat vijf punten voor met nog twee duels te gaan. "Nee, het is geen doel", geeft Dion Malone dan ook eerlijk toe in gesprek met Omroep West. "Ons doel is in de komende twee wedstrijden zes punten te pakken."



De middenvelder legt uit: "Stiekem moet je er toch rekening mee houden, dat we de play-offs halen, maar dat zou echt een bonusprijs zijn. Zes punten zonder play-offs is ook goed. Maar als we er vier of drie halen, dan kunnen we ook gewoon terugkijken op een goede tweede seizoenshelft."



Zelf praat Malone binnenkort over zijn aflopende contract. "Ik heb nog wel een aantal vragen. Wat gaat er volgend seizoen gebeuren? En zo zal de club ook voor mij een aantal vragen hebben. In een gesprek zal er veel duidelijkheid gaan komen."