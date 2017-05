Het gemis van Joël Veltman en Nick Viergever heeft Ajax geen parten gespeeld in het Europa League-duel met Olympique Lyon (4-1). Het spel van Kenny Tete en Jaïro Riedewald roept zelfs een aantal vraagtekens op omtrent de keuzes van Peter Bosz.



Johan Boskamp vond dit tweetal woensdag 'heel goed spelen', al hebben beide spelers geen vaste basisplaats. "Daar kun je over discussiëren, maar die gasten speelden echt fantastisch. Hij zet Veltman en Viergever erin...", aldus de analist in het praatprogramma Voetbal Inside.



René van der Gijp kijkt kritisch naar de linksbackpositie. "Dat hele Sinkgraven-verhaal van Bosz, daarvan heb ik vanaf het begin af aan niets begrepen. Riedewald is een betere linksback, Viergever is een betere linksback, alles is een betere linksback dan Sinkgraven."



Johan Derksen was op zijn beurt lovend over Matthijs de Ligt. "Die jongen van zeventien jaar heeft geen enkel foutje gemaakt. Heel degelijk gespeeld, met weinig risico. Hij is fysiek zo sterk."