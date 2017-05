Groningen-doelwit: "Hoop dat we eruit gaan komen"

Theo Zwarthoed lijkt zijn loopbaan 'gewoon' voort te zetten in de Eredivisie. De sluitpost van hekkensluiter Go Ahead Eagles is bij FC Groningen in beeld als zomeraanwinst.



Er vond al een oriënterend gesprek plaats met technisch manager Peter Jeltema "We hebben vooralsnog alleen kennis gemaakt", zo vertelt de routinier (34) in De Stentor. "Dat was een positief gesprek en ik hoop dat we eruit gaan komen."



"Ik heb voor mezelf al eerder de knoop doorgehakt niet meer in de Jupiler League te willen spelen. Dan wordt het eerder de Tweede Divisie", aldus Zwarthoed, die in beeld is om tweede doelman te worden achter Sergio Padt. De Groningers nemen afscheid van Peter van der Vlag en Stefan van der Lei.



Zwarthoed heeft zelf een aflopend contract bij Go Ahead Eagles.