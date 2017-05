Strijd om Eredivisie-tickets barst los: wie treft wie?

Het is vrijdagavond duidelijk geworden welke acht Jupiler League-clubs via de play-offs strijden om promotie naar de Eredivisie. De twee eredivisionisten zijn nog niet bekend.



Op 8 en 12 mei staan Helmond Sport en Almere City tegenover elkaar. De winnaar van dit tweeluik stuit zoals het nu lijkt op NEC (nummer zeventien), waar MVV Maastricht en SC Cambuur elkaar ontmoeten. Deze twee winnaars strijden eind mei om één plek in de Eredivisie voor volgend seizoen.



Aan de andere kant van het schema gaan de play-offs los met RKC Waalwijk – FC Emmen. In ronde twee stuit de winnaar mogelijk op Sparta Rotterdam (nummer zestien), waar FC Volendam en NAC Breda om het overige finaleplekje zullen strijden.



Bekijk hieronder het complete schema:





RKC Waalwijk pakt laatste ticket voor Jupiler Play-offs: https://t.co/58rYHSDfrJ. pic.twitter.com/hQnI9VX8q6 — KNVB (@KNVB) May 5, 2017