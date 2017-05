'Chelsea-icoon volgt spits Diego Costa naar China'

Chelsea zwaait na Oscar en Ramires mogelijk meer spelers uit naar China. Clubicoon John Terry zou zijn loopbaan voortzetten in Azië, wat ook de beoogde bestemming is van Diego Costa.



De naam van Costa valt al langere tijd in relatie tot China, waar een enorm budget is gecreëerd om zowel speler als club te overtuigen. In het geval van Terry is dat eenvoudiger. Immers: zijn verbintenis loopt deze zomer af en het langdurige dienstverband zal niet worden voortgezet.



De Chelsea-aanvoerder heeft zowel binnen- als buitenlandse aanbiedingen ontvangen. Terry hoopt na dit seizoen weer wekelijks te kunnen spelen en op 36-jarige leeftijd zal ook de financiële positie in ogenschouw worden gehouden. Het Chinese Tianjin Quanjian zou hem voor twee jaar willen binden, aldus The Sun.