Fraser kijkt finale niet terug: "Geen mooie wedstrijd"

Henk Fraser is niet van plan om de bekerfinale tegen AZ terug te kijken. De Vitesse-trainer keek deze week één keer naar de beelden en daarmee is het voor hem klaar.



"Het was geen mooie wedstrijd", aldus Fraser in gesprek met De Gelderlander. De euforie blijft desalniettemin groot. "We gaan bij Vitesse nu allemaal genietend door het leven. De wedstrijd zelf was niet groots. We hebben het publiek niet met goed voetbal verwend."



"Je krijgt er bij Vitesse de lach bij iedereen niet meer af", vervolgt de trainer. "Het dringt nu allemaal bij iedereen pas door. Nu zie je waar we staan en wat we hebben bereikt. Had je dit voor het seizoen uitgetekend, dan had iedereen daar voor getekend. We hebben de beker en zitten in de groepsfase van de Europa League. Dat is super."