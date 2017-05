Guardiola moet seizoen afmaken zonder sterkhouder

Manchester City kan voorlopig geen beroep doen op Claudio Bravo. Een kuitblessure heeft een streep gezet door het restant van dit seizoen.



Bravo raakte geblesseerd in de stadsderby tegen Manchester United (0-0) en moet de belangrijke eindfase dus missen. Dat heeft City-manager Pep Guardiola op de persconferentie laten weten in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.



Ook Sergio Agüero zal niet beschikbaar zijn. De productieve Argentijn kampt met een liesblessure. "We hopen dat hij volgend weekend wel weer in actie kan komen", aldus Guardiola, die evenmin een beroep kan doen op verdediger John Stones en aanvaller David Silva.





#PEP: Stones and Bravo are out. Claudio until next season and John maybe in the next games (he will return).