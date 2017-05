Roda geeft nog niet op: "Totdat het tegendeel bewezen is"

Het is twijfelachtig of Roda JC Kerkrade ooit nog in het bezit komt van de beloofde miljoenen. Een notariskantoor in Kerkrade heeft een bedrag ontvangen via Aleksei Korotaev, maar het perspectief is nog somber.



De redder van de Limburgse eredivisionist blijkt al drie maanden in een gevangenis te zitten in Dubai vanwege het ondertekenen van een ongedekte cheque. De overname van Roda is daarom op losse schroeven komen te staan. Ondertussen verliest de zakenman steeds meer steun, zoals in het geval van zijn zakelijke rechterhand Alberto Furger.



De investeerder was al doelwit van een KNVB-onderzoek. Aanvankelijk was Roda JC niet blij met het opduiken van de feiten, maar inmiddels is vooral grote onzekerheid ontstaan. Eigenaar Frits Schrouff wil Korotaev echter nog wel een kans geven: "Totdat het tegendeel bewezen is, reken ik nog op Aleksei", zo citeert De Limburger.