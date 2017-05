Jens Toornstra hoopt komende zondag het eerste kampioenschap van Feyenoord sinds 1999 veilig te stellen. De middenvelder probeert rustig te blijven in aanloop naar het uitduel met Excelsior, ook al merkt hij de euforie toenemen.



"Ik probeer het zoveel mogelijk als een normale wedstrijd te benaderen", vertelt Toornstra aan Feyenoord TV. "Het is moeilijk te ontlopen allemaal, maar je moet toch eerst die wedstrijd winnen voordat je kampioen bent."



Toornstra heeft met veertien doelpunten en tien assists een belangrijk aandeel opgeëist. De Feyenoorder weet dat het succes veel losmaakt, zoals bleek na het bezoek aan Vitesse (0-2). "Het was mooi dat er zoveel mensen bij het stadion stonden. Je ziet ook mensen huilen, dat is apart om te zien. Het is leuk dat je zoiets voor mensen kunt betekenen."



Bij het binnenhalen van het kampioenschap zal de emotie nóg groter zijn. "Het is anders dan normaal, maar we proberen ons te concentreren op de wedstrijd. Hopelijk mogen we daarna van een mooi feest gaan genieten."