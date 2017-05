Lof voor Ajacied: "Kane niet en Lukaku zeker niet"

Henk Spaan heeft zich lyrisch uitgelaten over de prestatie van Ajax in het Europa League-duel met Olympique Lyon (4-1). Volgens de columnist klopte het plaatje afgelopen woensdag helemaal.



"Bruno Génésio, de trainer van Lyon, moet antidepressiva zijn gaan slikken toen Onana op weergaloze manier het zekere doelpunt van Fekir voorkwam en vrijwel meteen daarna Ziyech zijn weergaloze voorzet gaf waaruit Traoré met zijn weergaloze techniek de 4-1 erin tikte", zo schrijft Spaan in Het Parool.



Dat doelpunt was voor Spaan hét moment van de avond. "Hoeveel spitsen kunnen zo'n snoeiharde voorzet tot doelpunt verdonzen? Vincent Janssen niet, Jörgensen niet, Depay niet, Cavani niet, Harry Kane niet, hoewel hij beter wordt dan ik ooit had gedacht, en Lukaku zeker niet. Die schiet zo'n bal over de lat."



"Traoré won ook alle kopduels die hij uitvocht, waaronder een die een assist werd voor Dolberg. Zo speelde deze soms ergerniswekkende artiest een weergaloze wedstrijd, waarin hij me vaag deed denken aan Javier Pastore", zo besluit Spaan.