Op een imposante wijze is het ADO Den Haag gelukt om onder Alfons Groenendijk lijfsbehoud veilig te stellen. In zijn beginperiode stond de ploeg nog onderaan, maar dankzij een inhaalrace valt nu zelfs het woord 'Europa' al stiekem. Toch is zijn toekomst ongewis.



De kans is gering dat ADO de play-offs om Europees voetbal nog haalt, maar sowieso is een topprestatie geleverd. Toch is het onduidelijk of Groenendijk aanblijft. "Ik wil graag de volgende stap zetten en daarom wil ik horen wat de toekomstplannen zijn. Of ik blijf als ADO blijft zoals het nu is? Dat weet ik niet", zo citeert Omroep West.



Groenendijk wil best in Den Haag blijven. "De intentie is om met elkaar verder te gaan. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Aankomende week evalueren we. Dat zal gaan over welke kant wij opgaan met ADO. Wat is het perspectief? Moeten we alle belangrijke spelers laten gaan? Of kunnen we jongens behouden? Daar gaat het over."



Eén ding is duidelijk: Groenendijk wil wel ambitie zien. "Ik ben nu drie jaar achter elkaar betrokken bij degradatievoetbal. (…) Het is veel leuker om voor de vijfde plek te spelen. Dat is een groot verschil. Ik zou niet weer om de achttiende plek willen spelen."