Kuyt rekent op 'volwasssen' Feyenoord: "Ondanks paar jonge pikkies"

Dirk Kuyt keerde terug naar Feyenoord om prijzen te pakken. Afgelopen seizoen lukte dat al met de KNVB Beker en dit seizoen lijkt zelfs de landstitel naar de Rotterdammers te gaan. Aanvoerder Dirk Kuyt sprak met RTV Rijnmond over de spanning van het aanstaande kampioenschap.



"Je wilt om de prijzen spelen, dan hoort dat gevoel erbij", vertelt de routinier. "Ik moet zeggen dat de groep er heel volwassen mee omgaat, ondanks dat we er een paar jonge pikkies tussen hebben lopen."



De ervaren middenvelder annex aanvaller ziet die druk niet als een probleem. "Deze ploeg heeft laten zien met de druk om te kunnen gaan. We wonnen van United en daarna van PSV. Ook na de uitschakeling tegen Fenerbahçe wonnen we daarna met 5-0 van AZ. Dat moeten we zondag weer laten zien", aldus Kuyt.