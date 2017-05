OFFICIEEL: PSV troeft Manchester United en Tottenham af in strijd om toptalent

Sekou Sidibe heeft vrijdagmiddag in het Philips Stadion zijn eerste PSV-contract ondertekend. Het Belgische talent met Ivoriaanse roots zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2020. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



De Eindhovenaren troeven hiermee onder meer Everton, Manchester United en Tottenham Hotspur af. De Engelse topclubs hadden ook wel oren n aar de komst van de jonge voetballer.



Sidibe is dolblij met zijn eerste profcontract. "Ik hoop zo snel mogelijk in dit mooie stadion te spelen, zo veel mogelijk doelpunten in PSV 1 te maken en een hoop successen te vieren met de fans van PSV", aldus Sidibe. "Ik ben de mensen dankbaar die me hebben geholpen dit te bereiken. Van mijn trainers, ouders, vrienden en familie tot mijn school. Ik zal er alles aan doen de mensen ook in de toekomst blij te maken. Dat is mijn doel."