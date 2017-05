'Deze speler heeft de basis gelegd voor het succes van Feyenoord'

Feyenoord kan zich zondagmiddag op Woudestein kronen tot kampioen van de Eredivisie. De Rotterdammers wisten achttien jaar lang niet meer de schaal te bemachtigen. RTV Rijnmond-verslaggever Paul Verspeek wie de basis heeft gelegd voor het huidige succes: Dirk Kuyt.



"Er was iets heel bijzonder: terwijl hij in het buitenland speelde, kwam hij toch regelmatig met zijn Gertrude naar de Kuip, om Feyenoord te zien spelen. Zijn club. Tijdens doelpunten zag je hem echt juichen. Hij beloofde: ik kom ooit terug. Dat hadden we vaker gehoord van spelers. Maar ik geloofde het, bij hem wel", vertelt de journalist.



"Augustus 2015 stond hij weer in het Feyenoordshirt op het veld, in Rotterdam. Zijn eerste wedstrijd was nota bene tegen FC Utrecht. Karsdorp kreeg rood, de koppies gingen weer hangen en toen kwam Kuijt: hij zwermde over het veld, pepte zijn mannen op. Niet versagen, schepje er bovenop, hoofden omhoog. Met tien man sleepte Feyenoord er een 3-2 overwinning uit. Daar is de basis gelegd voor het latere succes. Daar is een Feyenoord geboren, dat erin bleef geloven, ook na een tegenslag", aldus Verspeek.