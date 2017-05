Achilles '29 formeel gedegradeerd na uitspraak beroepscommissie

Achilles '29 is vrijdagmiddag enkele uren voor de laatste wedstrijd van het seizoen formeel gedegradeerd naar de Tweede Divisie. De beroepscommissie handhaafde de straf van drie punten die de licentiecommissie eerder oplegde.



In Groesbeek legt men zich hier echter niet bij neer. De clubleiding probeert via de juridische weg de beroepszaak van afgelopen woensdag onrechtmatig te laten verklaren. Als dit lukt, dan zal de zaak opnieuw gedaan moeten worden na de laatste speelronde.



Als de Jupiler League-club dan alsnog een straf krijgt, zal deze pas gelden in het seizoen 2017/18 en is Achilles '29 dus mogelijk niet gedegradeerd. De Groesbekers zullen vanavond dan wel moeten winnen van Jong PSV én FC Dordrecht moet verliezen van FC Den Bosch.