OFFICIEEL: PSV presenteert nieuwe trainer beloftenelftal

PSV heeft Dennis Haar aangesteld als trainer/coach van Jong PSV. De veertigjarige oefenmeester tekent voor twee seizoenen. Haar is afkomstig van AZ, waar hij de laatste zes seizoenen assistent-trainer bij de A-selectie was. Daarvoor was hij vijf jaar jeugdtrainer in Alkmaar. Dat meldt PSV vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Technisch manager Dennis Haar is in zijn nopjes met de aanstelling van Haar. "Dennis heeft ruime ervaring bij zowel de jeugd als de senioren en daarmee past hij goed in het profiel dat bij deze functie hoort", vertelt de bestuurder.



"Ik ken Dennis van onze gezamenlijke tijd bij AZ en ben overtuigd van zijn kwaliteiten als trainer/coach. We hebben ons als club breed georiënteerd. Hoofdtrainer Phillip Cocu en hoofd opleiding Pascal Jansen worden bij zo’n proces betrokken, want zij gaan nauw met de trainer/coach van Jong PSV samenwerken. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat Dennis voor ons de juiste man is", aldus Brands