AZ verwerkt finale: "Ja, er gaat wel wat veranderen"

AZ zit een kleine week na de verloren bekerfinale tegen Vitesse (0-2) en moet zich dus vooral richten op het oprapen van de scherven. Trainer John van den Brom kijkt nu naar de play-offs om Europees voetbal.



"Het was zondag na afloop moeilijk om al die teleurgestelde gezichten bij de spelers en staf te zien", vertelt Van den Brom op de clubwebsite. "Maandag heb ik ze vrij gegeven en vanaf dinsdag hebben we geprobeerd om de draad weer op te pakken. Op de training ziet het er goed en fel uit."



De AZ-trainer realiseert zich dat 'dat gevoel' er nog wel is, maar kijkt nu weer verder. "We moeten in de Eredivisie nu voor het hoogst haalbare gaan: de vijfde plek. Die hebben we zelf in de hand. (...) Vervolgens zijn de play-offs de laatste houvast om ons doel van Europees voetbal halen te bereiken."



Komende zondag speelt AZ tegen NEC. Met welke elf? "Ik kies nu voor jongens die fris in de kop zijn. Ja, er gaat wel wat veranderen. Dat zal ik de jongens zaterdag verder duidelijk maken."