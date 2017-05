Lo Beenhakker acht het onwenselijk om De Kuip te verruilen voor een nieuwbouwstadion. Ook Willem van Hanegem is niet enthousiast over de plannen van Feyenoord City.



"Wat nou nieuw stadion, voor al die honderden miljoenen? Ze hadden die Kuip allang moeten verbouwen", stelt 'De Kromme' in het Algemeen Dagblad. "Het unieke van de Kuip krijg je nooit meer terug. En of je dat geld ooit terugverdient van een nieuw stadion: ik moet het nog zien. En ze hebben straks niet eens genoeg parkeerplaatsen."



Leo Beenhakker is ook fel tegenstander. "Laatst was ik met wat oude knarren van Real Madrid op Anfield in Liverpool. Die nieuwe tribune daar is fantastisch, en ze hebben gewoon door gevoetbald hè. In Bernabéu: zelfde verhaal. Dat is fantastisch gemoderniseerd, alles is er, tot de meest prachtige ontvangstruimtes aan toe."



Laatstgenoemde vervolgt: "Je kunt mij niet wijs maken dat dat met De Kuip niet kon. Er zitten overduidelijk belangen achter. Ze wilden vanaf het begin alleen maar nieuwbouw, renovatie is nooit serieus overwogen."