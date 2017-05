Cocu komt met duidelijke boodschap over eigen toekomst

Phillip Cocu leidde PSV naar twee opeenvolgende landstitels, maar gedurende het huidige seizoen is hij onder vuur komen te liggen omwille van de prestaties. Voor de oud-international is een vertrek echter geen optie.



"Ik heb nog een contract tot 2019 en dat is nog niet zo lang geleden ondertekend", zo vertelde Cocu tijdens de persconferentie, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Dit seizoen hebben we de doelstelling niet gehaald en daardoor is de honger naar succes nog groter dan die al was."



Cocu vervolgt: "Wat we inhoudelijk precies evalueren, is iets dat we intern houden. Wel gaat het erom dat we die paar procenten die we dit seizoen tekort kwamen, weer kunnen inlopen." Zo zal de staf iets anders worden ingevuld. "In de medische staf vindt ook een verandering plaats. Dat lijkt misschien niet veel, maar al bij al is er daarmee toch weer een nieuwe benadering."