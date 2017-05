Zes Ajacieden krijgen plek in weekelftal Europa League

De 4-1 overwinning van Ajax op Olympique Lyon is niet opgemerkt gebleven. Maar liefst zes spelers zijn na deze eerste halve finale opgenomen in het weekelftal van de Europa League.



De volledige voorhoede van Ajax (Amin Younes, Bertrand Traoré en Kasper Dolberg) heeft dankzij dit duel een plekje weten te bemachtigen. Ook verdedigers Matthijs de Ligt, Kenny Tete en middenvelder Hakim Ziyech zijn in dit elftal geplaatst. Van Lyon is niemand geselecteerd.



Manchester United is na de 0-1 overwinning op Celta de Vigo goed voor drie namen: Eric Bailly, Paul Pogba en Marcus Rashford. Namens de Spanjaarden gaat het om doelman Sergio Álvarez en de Deen Pione Sisto, die een paar jaar geleden nog werd genoemd als potentiële Ajacied.