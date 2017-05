Jans passeert topscorer: "Dat heeft consequenties"

Ron Jans heeft besloten om clubtopscorer Queensy Menig te passeren voor het belangrijke thuisduel met sc Heerenveen. De Ajax-huurling begint zondagmiddag op de bank.



"We hebben vooral gekozen voor de neuzen die de juiste kant op staan", zo laat Ron Jans weten aan RTV Oost. Menig is met acht doelpunten van waarde geweest, maar moet nu dus op de bank beginnen. "Soms is willen nog belangrijker dan kunnen. Dat heeft voor deze wedstrijd consequenties."



Youness Mokhtar keert juist terug in de basisploeg, net zoals Ryan Thomas. Wouter Marinus speelt in plaats van Mustafa Saymak, waar Django Warmerdam op de linksbackpositie de voorkeur krijgt boven Bart Schenkeveld. En dat allemaal in de strijd om lijfsbehoud.



Jans: "Wij spelen tegen Heerenveen. We zullen voor de zekerheid wel wat tussenstanden bijhouden, maar dat is iets voor na de wedstrijd. Wij moeten ons focussen op onze eigen prestatie en als we dat goed doen zijn we zondag veilig. En als we het niet goed doen dan kan het spannend blijven."