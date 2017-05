'Gio' geeft toe: "Heb wel spanning in mijn lijf"

Een zege op Excelsior volstaat komende zondag voor Feyenoord om eindelijk weer landskampioen te worden. Giovanni van Bronckhorst won vorig seizoen al de KNVB Beker als hoofdtrainer, maar nu wacht dus een nóg mooier succes.



"Ik heb wel spanning in mijn lijf", zo citeert RTV Rijnmond de oud-international op de persconferentie. "Als speler had ik het, nu ook als trainer. Maar ik ben gefocust om het team goed voor te bereiden op de wedstrijd. Je merkt dat de titel leeft. Logisch, met nog twee duels te spelen en vier punten voorsprong."



"Logisch dat mensen zich voorbereiden op titel. Maar wij hebben maar één ding te doen en dat is winnen", zo weet Van Bronckhorst, die in het kampioensduel bij Excelsior alleen geen beroep kan doen op Pär Hansson en Sven van Beek.





GvB: 'Als je na achttien jaar kampioen kunt worden, is uniek, hard voor gewerkt. Geeft veel voldoening als dat lukt en het te vieren.' — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) May 5, 2017