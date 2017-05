PSV haalt nieuwe trainer bij AZ; presentatie vrijdagmiddag

Dennis Haar moet bij PSV de opvolger worden van Pascal Jansen. De huidige assistent van John van den Brom bij AZ moet alleen nog vrij worden gegeven door de Alkmaarse club.



Volgens De Telegraaf is dat echter een kwestie van tijd, waardoor vrijdagmiddag al de prestatie kan worden gehouden. Haar zal dan dus trainer worden van Jong PSV, waar Jansen de opvolger wordt van Art Langeler als hoofd opleidingen.



Het nieuws van Haar komt een dag nadat Jean-Paul de Jong bij FC Utrecht heeft bijgetekend tot 2020. Hij leek lange tijd de eerste kandidaat, maar nu wordt het dus Haar. Voor de veertigjarige wordt het de eerste kans om op eigen benen te staan in de Jupiler League. Hij speelt dan onder meer tegen zijn vader Martin Haar, die met Jong AZ de Jupiler League in gaat.