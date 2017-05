Cultheld wil bij Roda JC blijven: "Leeuw die uit zijn kooi wil"

Nathan Rutjes is dan wel vaak op de buis, niet als speler van Roda JC. Sinds oktober heeft hij al geen minuut meer gespeeld, terwijl hij zijn wijsheden wel over tafel mag spuwen bij RTL Late Night.



"Ik heb gewoon een heel teleurstellend seizoen achter de rug. Zeker van de tweede seizoenshelft had ik veel meer verwachtingen. Er zijn wedstrijden geweest waarin ik nog van waarde had kunnen zijn, al was het maar het laatste kwartier. Toch ben ik geen enkele keer ingevallen. Dat is voor geen enkele voetballer leuk", zegt hij op de clubsite van Roda.



"Maar in tegenstelling tot andere spelers ben ik geen jongen die dan zijn kont tegen de krib gooit of het trainerskantoor binnenstormt. Als de trainer mij, om wat voor reden dan ook, niet opstelt probeer ik op een andere manier van meerwaarde te zijn voor het team en de club. Ik voel me als een leeuw die uit zijn kooi wil. Daarom ben ik op trainingen niet af te remmen. Ik train elke dag bloedfanatiek, probeer onderdeel te blijven van het team en help andere jongens. Met het hoofd naar beneden lopen heeft geen zin."



Zijn contract loopt alleen wel af. "Ik wil volgend seizoen blijven voetballen bij Roda JC. Hierover hoop ik binnenkort in gesprek te gaan met de club. Ik denk dat Roda JC en ik een hele goede match zijn, wij vullen elkaar aan."