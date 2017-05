PSV heeft middenvelder terug voor duel met FC Groningen

PSV kan in de slotfase van het seizoen toch beschikken over Jorrit Hendrix. De middenvelder ontbrak de afgelopen weken door een enkelblessure, maar hier is de jongeling inmiddels van hersteld.



Hendrix miste door blessures al veel wedstrijden dit seizoen en eenmaal fit kreeg hij door de grote concurrentie ook lang niet altijd de kans van trainer Phillip Cocu. Nu is hij echter hard nodig in de strijd om Ajax nog in te halen.



Dit weekend gaat PSV op bezoek bij FC Groningen, met drie punten achterstand op Ajax. Wordt dat gat nog gedicht, dan kan de voorronde van de Champions League nog worden bereikt. Dat zal met Hendrix gebeuren, want hij is na een afwezigheid van twee duels weer van de partij.