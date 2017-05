'Real bereikt akkoord en geeft 100 miljoen euro uit aan topspits'

Real Madrid lijkt opnieuw fors uit te halen op de transfermarkt, want Marca komt met het bericht dat een transfer van meer dan 100 miljoen euro aanstaande is.



De achttienjarige Kylian Mbappé verruilt volgens de Spaanse krant AS Monaco voor Real Madrid en de Koninklijke zou meer dan 100 miljoen euro betalen aan de Monegasken.



De Franse aanvaller zou ook al akkoord zijn met Real Madrid. De afgelopen weken werd het toptalent met zowat alle Europese topclubs in verband gebracht. Real Madrid lijkt dus met hem te gaan lopen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.