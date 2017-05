Ajax-trainer Bosz vertelt wanneer Klaassen en Traoré vertrekken

Ajax-trainer Peter Bosz denkt dat zijn selectie komende zomer grotendeels intact blijft. De Amsterdammers presteren dit seizoen fantastisch in de Europa League en dat zien grote clubs uit heel Europa natuurlijk ook.



"Ik ga ervan uit dat zeker 75 tot 80 procent van de selectie intact blijft", vertelt Bosz aan FOX Sports. De naam van Davy Klaassen staat hoog op het lijstje van mogelijke vertrekkers, weet ook Bosz. "Ik denk dat hij in de zomer of een jaar later vertrekt", zegt Bosz. "Maar hij is daar zelf nu helemaal niet mee bezig. Het enige wat voor hem telt is een Europese prestatie met Ajax neerzetten."



Van Bertrand Traoré staat nagenoeg vast dat hij vertrekt. "De afspraak was dat we hem een jaar zouden huren van Chelsea", aldus Bosz.