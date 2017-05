Voormalig PSV-talent kiest voor opmerkelijke carrièreswitch

Hij leek voorbestemd om voetbalprof te worden, maar nu kiest voormalig PSV-talent Remco Evenepoel resoluut voor een carrière in het wielrennen. Een opmerkelijke keuze, want vorig jaar was de zeventienjarige Belg nog aanvoerder van zijn jeugdelftal bij Anderlecht en de Rode Duivels.



Op zijn elfde verhuisde hij naar PSV, maar drie jaar later vertrok hij alweer naar Anderlecht. In het seizoen 2015-2016 speelde hij elke minuut en was hij aanvoerder, ook bij de Rode Duivels. Maar begin dit seizoen liep het fout en moest hij om een onduidelijke reden van de ene op de andere dag genoegen nemen met een plaats op de bank.



Evenepoel stapte op de racefiets en zette onmiddellijk enkele fraaie prestaties neer. Zo werd hij in april nog tiende tijdens het provinciaal kampioenschap tijdrijden. En dat is ook het Forte Young Cycling Team niet ontgaan, dat de voormalig voetballer intussen in de ploeg heeft opgenomen.