De Ligt steunt Oranje O17: "Opvreten, die Oekraïners!"

Het Nederlands elftal onder zeventien jaar is donderdag goed begonnen aan het EK in Kroatië. De ploeg van bondscoach Kees van Wonderen won met 1-0 van Oekraïne. Middenvelder Achraf El Bouchataoui tekende in de tweede helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd.



Vorig jaar werkte Van Wonderen nog met Matthijs de Ligt. Een talent, aan wie hij ook buiten het voetbal om met plezier terugdenkt. "De Ligt deed mee bij een EK in Azerbeidzjan. Na afloop ging hij al het hotelpersoneel langs om ze te bedanken, tot aan de mensen van de catering", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.



Van Wonderen laat zijn telefoon zien. Zelfs nu De Ligt volop bezig was met Ajax - Lyon stuurde hij toch een berichtje. "Trainer, ik wil u en de spelers veel succes wensen bij het EK. Opvreten, die Oekraïners!", schrijft De Ligt.