City doet NEC-middenvelder opmerkelijk aanbod

NEC Nijmegen-middenvelder Gregor Breinburg heeft een aanbod ontvangen om een meerjarig contract bij de City Football Group, waar ook Manchester City bij hoort, te tekenen. Hij zou dan in het eerste jaar bij NAC in de Jupiler League worden gestald, maar daarna maakt hij een grote kans om naar een van de grote clubs (Melbourne of New York) van het imperium te verhuizen.



Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De City Football Group, die ook miljoenen wil investeren in de trainingsaccommodatie van de Bredase club, helpt NAC aan een degelijke selectie waarin komend seizoen zo’n vijf jonge talenten van Manchester City moeten gaan spelen.



Om de jeugdige, buitenlandse talenten niet te laten verzuipen en NAC een representatief team te geven, worden nu al spelers met ervaring aangetrokken. Breinburg is 25 jaar, maar heeft nog geen beslissing genomen. De speler van NEC beschikt over een contract dat volgend jaar zomer afloopt.