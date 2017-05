Bosz waarschuwt Ajax: 'Dat is het domste wat we kunnen doen'

Ajax leverde woensdagavond een fantastische prestatie door Olympique Lyon met 4-1 te verslaan. De Amsterdammers maken daardoor een serieuze kans op een plekje in de finale van de Europa League, maar trainer Peter Bosz waarschuwt zijn ploeg.



"Het domste dat we nu kunnen doen, is denken dat we met één been in de finale staan. Daar is Lyon, zeker volgende week met Alexandre Lacazette en een nog fittere Corentin Tolisso, veel te sterk voor", vertelt Bosz in De Telegraaf.



"Op een gegeven moment stond het 2-0 en zei Hendrie tegen me: ’Dit slaat helemaal nergens op.’ We waren de onderliggende partij, maar de eerste twee kansen gingen erin. En de eerste wás niet eens een kans. Pas daarna ging het lospen."