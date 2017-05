'Dit was dé wedstrijd waarin het seizoen van Feyenoord samenkwam'

Feyenoord kan zondagmiddag op bezoek bij stadsgenoot Excelsior kampioen van Nederland worden. Dat is voor de Rotterdammers alweer een tijdje geleden, dus vraagt Sjoerd Mossou zich af wat we ons over tien jaar herinneren van dit seizoen.



In zijn column in het Algemeen Dagblad kiest hij allereerst een sportief moment. "PSV-keeper Jeroen Zoet, die de bal in een reflex terughaalt naar zijn borst. Bas Nijhuis met die arm de lucht in, triomfantelijk haast, wijzend naar het piepende horloge om zijn pols. De eerst wat verwarde, daarna compleet extatische Kuip daaromheen", begint Mossou.



"Onmiskenbaar was het een wedstrijd waarin het seizoen van Feyenoord samenkwam. Door dat Rotterdamse dubbeltje dat weer precies de goede kant opviel, maar ook door de overtuiging waarmee de ploeg speelde, als een hongerige, verbeten vechtende leeuw."



"Maar tegelijk: die wedstrijd was al in februari. Een paar kilometer verderop was het carnaval. Daarna gebeurde er nog zo veel meer in het seizoen van Feyenoord", beseft Mossou.