Imponerend Ajax bewijst Nederland bijzonder goede dienst

Het Ajax van trainer Peter Bosz is bezig met een bijzonder indrukwekkende Europese campagne. De Amsterdammers wonnen het eerste duel in de halve finale van de Europa League met 4-1 van Olympique Lyon en staan daarmee al met één been in de finale. Dat is niet alleen goed nieuws voor Ajax, maar voor heel Nederland.



Dankzij de opmars van Ajax heeft Nederland een goede uitgangspositie om het verloren gegane rechtstreekse Champions League-ticket razendsnel te heroveren. Dat schrijft Voetbal International.



Op de UEFA-coëfficiëntenlijst met als uitgangspunt de tickets voor het seizoen 2019/20 bezet Nederland momenteel de elfde plaats. Een plek die kán leiden tot een rechtstreekse Champions League-deelname voor de landskampioen van 2019. Dan moet de Champions League-winnaar van 2019 zich ook via de nationale competitie hebben geplaatst voor het miljardenbal, iets waarvan bijna elk seizoen sprake is.



De kampioenen van de toptien zijn zeker van het Champions League-hoofdtoernooi in 2019/20 en om in die elite te komen moet Nederland nog ruim 2.000 punten goedmaken op nummer tien Turkije. Het goede nieuws is dat de Eredivisie-clubs daar nog ruim een seizoen de tijd voor hebben: pas na de jaargang 2017/18 staan de tickets voor 2019/20 vast.