City pompt miljoenen in NAC en wil Ajax en Vitesse overtreffen

Manchester City gaat miljoenen pompen in NAC Breda. Beide clubs gingen vorig jaar al een samenwerkingsverband voor vijf jaar aan, maar volgens De Telegraaf wil de Engelse topclub nu doorpakken.



De club van trainer Pep Guardiola wil een trainingscomplex gaan bouwen dat nog groter en luxer is dan De Toekomst van Ajax of de door Russen gefinancierde, ultramoderne accommodatie van Vitesse op Papendal. NAC gaat daarmee definitief onderdeel uitmaken van de City Football Group, het voetbalimperium van de sjeiks.



De City Football Group beschouwt NAC als een eerste station waar zeer jonge talenten, die overal in de wereld worden gescout, verder worden opgeleid onder de vleugels van Manchester City. Die talenten moeten dan wel onder de beste omstandigheden, vergelijkbaar met de faciliteiten bij het jeugdcomplex in Manchester, kunnen trainen. NAC heeft in de ogen van de Engelsen nu volstrekt ontoereikende faciliteiten. De accommodatie van Vitesse kostte ruim tien miljoen euro, als het in Breda groter en luxer wordt betekent dat een enorme investering in de club.