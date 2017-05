'Een Europese titel is natuurlijk mooier dan een landstitel'

Daniël Dekker, voorzitter van de officiële Ajax-supportersvereniging, kijkt met verbazing naar de prestaties van Feyenoord. Hij weet dat de landstitel de Rotterdammers niet meer kan ontglippen.



"Ik geloof niet echt in wonderen. Toen Feyenoord na een paar weken nog steeds aan de kop van de ranglijst stond, vergeleek ik dat tegen iedereen die het horen wilde met de prestatie van een olifant die in de top van een boom was geklommen. Knap, maar tegelijkertijd onbegrijpelijk. Je kijkt ernaar en wacht op het moment dat hij naar beneden dondert. Dat heb ik ook altijd gedacht bij Feyenoord. Dat ze op een gegeven moment omlaag zouden duiken. Maar inmiddels denk ik niet meer dat dit gebeurt en dat we de titel op onze buik kunnen schrijven", vertelt dekker in De Telegraaf.



"Ze hebben het meeste recht op de titel. Want qua voetbal spelen we in Amsterdam toch nog steeds het mooiste. En een Europese titel met die prachtige beker is natuurlijk mooier en indrukwekkender dan een zilveren schaal. Ach, ik gun het Giovanni van Bronckhorst wel. Toch een voetbalicoon, die het voor elkaar heeft gekregen dat na jaren, jaren en nog eens jaren wachten het Legioen eindelijk weer eens een echt feestje kan vieren."