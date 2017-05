Roda-verdediger is dankbaar: "Complimenten voor Elia"

Ard van Peppen is blij met Feyenoord-aanvaller Eljero Elia. De buitenspeler beklaagde zich in het Algemeen Dagblad over praatprogramma's als Voetbal Inside en wees daarbij naar de verdediger van Roda JC Kerkrade.



Elia zei in het interview: "Die René van der Gijp die bij Voetbal Inside iedereen keihard zit uit te lachen. Johan Derksen hetzelfde verhaal. Lekker op maandag even Ard van Peppen de grond intrappen. Ik ben daar gewoon niet van."



Door L1 werd Van Peppen hiermee geconfronteerd. "Dat waardeer ik natuurlijk heel erg. Mooi dat hij het voor me opneemt", zo liet de Roda-speler weten. "Mooi dat een collega het voor je opneemt. Complimenten voor Eljero daarvoor."



Ook Van Peppen kijkt niet meer naar zulke tv-programma's. "Ik denk ook wel dat heel veel voetballers niet eens kijken. Er wordt genoeg commentaar geleverd en het is gewoon heel makkelijk scoren. Vooral amusement is natuurlijk heel belangrijk in dat programma. Dus ja, ik kijk dat niet."