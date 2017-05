Rashford trekt vorm door: United zet grote stap naar finale

Manchester United heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de finale van de Europa League. De Engelse grootmacht won op bezoek bij Celta de Vigo met 0-1 en kan de klus volgende week afmaken op Old Trafford.



United maakte een prima indruk in het Estadio de Balaidos en controleerde de wedstrijd. Veel kansen leverde dat weliswaar niet op, maar Daley Blind zag zijn teamgenoten wel meermaals in kansrijke positie opduiken. Zo slaagden Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan en Jesse Lingard er niet in om het bevrijdende uitdoelpunt te maken.



Met oud-Feyenoorder John Guidetti in de basis verscheen Celta slechts sporadisch voor het doel van oud-AZ'er Sergio Romero. Kort na rust kreeg Iago Aspas een goede mogelijkheid, maar zijn kopbal vloog voorlangs. Ook moest de Argentijnse goalie aan de bak na een inzet van Pione Sisto.



Na 67 minuten wist United dan toch toe te slaan. Rashford werd buiten het strafschopgebied gevloerd en de vervanger van Zlatan Ibrahimovic besloot zelf plaats te nemen achter de bal. De aanvaller verraste door de bal niet in de korte hoek te mikken, maar in de verre en dat had ook doelman Sergio Álvarez niet verwacht: 0-1.



De winnaar van dit tweeluik speelt in Stockholm de finale tegen Ajax of Olympique Lyon. De Amsterdammers zijn daar de favoriet na een 4-1 zege in eigen huis.



Scoreverloop:

0-1 (67') Marcus Rashford