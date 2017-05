'Lyon zegt na Ajax-vernedering 'nee' tegen veertig miljoen'

Olympique Lyon probeert daags na de 4-1 nederlaag bij Ajax de wonden te likken, maar juist nu heerst er spanning. Topschutter Alexandre Lacazette mag zich verheugen op concrete interesse.



Het Franse medium RMC kwam donderdag al met het bericht dat Lyon en Atlético Madrid onderhandelen over de spits. Daarbij zou een bod van veertig miljoen euro op tafel zijn gelegd. Echter, volgens dezelfde bron heeft de Ajax-opponent besloten om 'nee' te verkondigen.



Het besluit wil allerminst zeggen dat deze miljoenentransfer van de baan is. Er is voor de Madrilenen nog voldoende tijd om een oplossing te verzinnen. Overigens staat Lacazette ook hoog op de lijstjes van Arsenal en Liverpool.





Lyon have rejected a €40m offer from Atletico Madrid for Alexandre Lacazette, according to RMC. — Get French Football (@GFFN) May 4, 2017