Voor veel Nederlandse voetballers is het spelen in het buitenland een droom, maar Tim Breukers lijkt die ambitie niet te verwezenlijken. De verdediger heeft zijn contract bij Heracles Almelo zelfs verlengd met één jaar.



Natuurlijk heeft het buitenland in zijn hoofd gespeeld "Tegenwoordig is dat allemaal niet meer zo makkelijk, helemaal niet voor een back en op mijn leeftijd", aldus de bijna dertigjarige Heraclied in TC/Tubantia. Zijn transfervrije status maakte ook weinig los. "Ik denk dat het vooral een financiële kwestie is. Clubs kiezen bewuster en zorgvuldiger, ze mogen geen fouten maken."



"De Nederlandse competitie heeft internationaal gezien ook minder aanzien gekregen", weet Breukers. "Je gaat niet zomaar even de grens over. Vroeger was dat makkelijker. Uiteindelijk is het ook zo dat hier in Nederland alles goed is geregeld, de randvoorwaarden zijn goed en je weet dat je op tijd je geld krijgt. Voor mij geldt dat ik tevreden ben."