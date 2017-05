'FC Barcelona praat met deze toptrainer over vacature'

FC Barcelona is in de running voor de Spaanse dubbel, toch zal er vanaf komende zomer een nieuwe wind waaien binnen de club. Coach Luis Enrique kondigde immers al een tijdje geleden aan dat hij er na dit seizoen mee stopt en dus wordt er momenteel druk gezocht naar een opvolger.



Ronald Koeman zal dat zeker niet worden, want hij bevestigde donderdag dat hij volgend seizoen sowieso bij Everton werkzaam is. Volgens Radio Catalunya heeft het bestuur zijn vizier echter op een andere oud-speler gericht: Laurent Blanc. Er zouden de voorbije dagen zelfs al verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden met de Fransman.



Blanc won de voorbije jaren met PSG zowat elke prijs die er in Frankrijk te winnen viel, maar moest er vertrekken wegens het uitblijven van Europees succes. Zijn opvolger Unai Emery haalt dit seizoen echter veel mindere resultaten. Als speler was de voormalige wereldkampioen overigens één seizoen actief in Camp Nou.