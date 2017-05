"Als ik na hem was uitgestapt, was De Kuip al leeg geweest"

Bart Nieuwkoop kan terugkijken op een prachtige periode. De verdediger annex middenvelder werd recentelijk meermaals ingezet bij Feyenoord, dat nog maar één zege nodig heeft om landskampioen te worden.



Nieuwkoop noemt de aanwezige ervaring in de ploeg 'heerlijk'. "De coaching op het veld geeft meteen veel vertrouwen. Ik doe bakken ervaring op. Zodra je hier in het eerste elftal speelt, kennen mensen je. Best wel raar. Dit is voor mij ook een speciale club, vroeger kwam ik met mijn ouders al op de Open Dagen."



De Feyenoorder vervolgt in Voetbal International: "Dus ik hoef je niet uit te leggen hoe speciaal het was, toen ik hier zelf uit de helikopter mocht stappen. Het was de dag dat Dirk (Kuyt, red.) terugkwam, dus alle schijnwerpers waren op hem gericht. Hij stapte als laatste uit en dat is maar goed ook, want als ik na hem was uitgestapt, was De Kuip waarschijnlijk al leeg geweest."