"Genot om naar te kijken. De credits mogen naar Bosz"

De Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Olympique Lyon werd woensdagavond bezocht door de spelers uit 1992. In dat jaar wisten de Amsterdammers de UEFA Cup te winnen, de voorloper van de Europa League. Aron Winter ziet wel gelijkenissen tussen beide teams.



"De situatie van nu is in sommige aspecten vergelijkbaar met dat in 1992", vertelt Winter op de website van Ajax. "Toen stond Louis van Gaal ook voor het eerst voor onze groep, net als Peter Bosz dit seizoen. Het zijn niet dezelfde types, maar het verloop van beide teams lijkt wel veel op elkaar. Ook toen liep het Europees gezien geweldig."



De selecties zijn daarentegen 'niet vergelijkbaar'. "We hadden een redelijk jong elftal, met een aantal routiniers ertussen. Maar ook talenten zoals Bryan Roy, Frank de Boer en Dennis Bergkamp. Dat was een mooie groep met spelers. Tegenwoordig zijn de verhoudingen anders, want de talenten schuiven op steeds jongere leeftijd door."



Toch vindt Winter dat niet per se nadelig. "Wat dit jonge team nu laat zien in Europa is een genot om naar te kijken. Daarvoor mogen de credits naar Bosz." En nu? "Ik verwacht dat Ajax een grote kans maakt om na 25 jaar weer een Europese prijs te winnen."