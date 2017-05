Roda wakkert discussie aan: "Dat moeten we voorkomen"

De Belgische Europarlementariër Ivo Belet wil dat Nederland en België maatregelen nemen om te voorkomen dat voetbalclubs in de verkeerde Europese handen vallen. Daarmee reageert hij op de situatie rond eigenaar Aleksei Korotaev van Roda JC Kerkrade.



De zakenman wilde aandelen overnemen van Roda JC, maar blijkt al drie maanden in de gevangenis te zitten in Dubai. Ook rond Hui Wang en ADO Den Haag is veel ophef ontstaan. "Breed in de Benelux moeten er veel strengere criteria opgelegd worden aan potentiële overnemers", luidt de conclusie van Belet bij L1.



"Zij moeten verplicht bewijzen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben om zo'n club over te nemen", aldus de Europarlementariër. "We moeten vermijden dat clubs worden ingezet als etalage voor goedkope buitenlandse spelers uit Afrika of Brazilië die daar gestald worden en vervolgens met veel winst worden doorverkocht."



Belet zal de kwestie aankaarten bij Eurocommissaris Frans Timmermans, die bekend staat als supporter van Roda JC.