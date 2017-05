Elia spreekt zich uit: "Meer Federer dan Nadal zijn"

Eljero Elia creëert met zijn manier van spelen en juichen veelvuldig aandacht. De Feyenoord-aanvaller lag al meermaals onder vuur, maar dat doet hem weinig.



"Ik wil dat mensen denken dat ik dom ben. Naïef en zo", zo laat de dertigjarige Feyenoorder optekenen in De Volkskrant. "Ik heb een babyface. Maar ik heb veel geleerd. Dat vertel ik er alleen niet bij. Laat ze maar denken."



Tegelijkertijd hecht Elia waarde aan mooie acties, iets wat hij leerde in de jeugdopleiding van Ajax. "Daar gold: hoe mooier je stijl, hoe beter je bent. Techniek ging voor alles. Je kreeg techniektraining, looptraining om mooier te lopen, danstraining en aerobics."



Elia vervolgt: "Bij Feyenoord willen we altijd bikkelen, vechten. Dat eist het publiek. Maar ik moet technisch blijven voetballen, niet alleen met het bloed in mijn ogen staan. Meer Federer dan Nadal zijn."